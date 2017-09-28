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Константинов: в первую очередь «Локомотив» проиграл психологически

28 сентября 2017, четверг. 09:32 Волейбол

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов поделился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» в четвёртом туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (23:25, 25:17, 23:25, 33:35).

«Я считаю, что сильно сказывается то, что мы пока не готовы. У нас нет уверенности в стыковых моментах. В решающей партии мы не выдержали. Пока начало сезона, и команда ещё не обрела уверенность в себе и в игре. Самым большим минусом считаю то, что были определённые установки на игру, которые мы не выполнили. Этот момент меня беспокоит больше остальных. Нам надо пройти определённую дорогу, чтобы мы выигрывали в таких принципиальных концовках.

Мы уступили в концовке, даже когда вели игру. Мы проиграли в первую очередь психологически. Я считаю, что в концовке необходимо проявлять характер, который мы на сегодняшний день не показали. Не сыграли правильно, были проблемы с передачей в концовке», — цитирует Константинова официальный сайт ВФВ.

Московское «Динамо» победило «Локомотив» в четвёртом туре мужского ЧР
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
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