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Хабибуллин: «Газпрому-Югра» надо набить свои шишки

28 сентября 2017, четверг. 10:52 Волейбол

Главный тренер «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин поделился впечатлениями после победы над «Динамо-ЛО» в четвёртом туре российской Суперлиги со счётом 3:2 (25:19, 17:25, 25:13, 22:25, 15:11).

«Когда Олег Согрин выступал у нас, всегда начинал с подачи, у него отличный силовой планер был. Хорошо бы молодым сейчас на него посмотреть, мы тогда много очков этим элементом набирали. Сегодня Согрин пытается сделать такого подающего из Плужникова.

Что касается игры, есть много грязи, технического брака, стало быть, есть куда расти. Этой команде надо набить свои шишки, сделать необходимое количество ошибок, чем она и занимается. Толк будет, поскольку есть здоровое зерно, основа, хороший эмоциональный фон. Тяжело играть три игры за неделю, ощущается уже некоторое опустошение – и у игроков, и у меня, даже несмотря на то что играем дома. Тем не менее, по нынешним правилам мы играем в победы, а не в очки, так что три победы из четырёх – это неплохой результат», — цитирует Хабибуллина официальный сайт ВФВ.

«Газпром-Югра» одолел «Динамо» из Ленинградской области в 4-м туре Суперлиги
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
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