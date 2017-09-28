Куркаев: «Локомотиву» нужно ещё немного времени, две-три игры, и всё наладится

Волейболист новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев поделился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» в четвёртом туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (23:25, 25:17, 23:25, 33:35).

«Игра не пошла, потому что пока нет коммуникации между игроками. Команда полным составом собралась не так давно. У нас новый связующий, а когда меняется пасующий, меняется вся игра. С такими командами нужно делать всё идеально, чтобы побеждать. Были моменты, когда мяч был на нашей стороне, но мы сами проигрывали, так как не перебивали площадку и блок.

Нам нужно ещё немного времени, две-три игры, и всё наладится. Будут успешные действия на площадке, не будет обидных поражений. В некоторых партиях победа была уже в руках, особенно в середине, но мы уступили. Нам нужно больше сыгрываться», — цитирует Куркаева официальный сайт ВФВ.