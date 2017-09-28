Маццанти: неудача Италии на ЧЕ не перечёркивает наши достижения в этом сезоне

Наставник женской сборной Италии Давиде Маццанти проанализировал причины неудачи своей команды в четвертьфинале чемпионата Европы с голландками, в котором его подопечные не взяли ни сета.

«Мы потерпели неудачу, но по сравнению с Гран-при, где мы стали вторыми, у нас произошли серьёзные изменения в составе. Поэтому изменилась и наша игра. В матче с таким сильным и хорошо организованным соперником, как голландки, можно на что-то рассчитывать, если хорошо играть на блоке и эффективно атаковать. Очевидно, что мы были не в состоянии это сделать сегодня.

Мы сделаем выводы и продолжим работу. Это поражение не перечёркивает всего того, чего мы добились в этом сезоне — от квалификации на чемпионат мира до серебра Гран-при», — приводит слова Маццанти официальный сайт турнира.