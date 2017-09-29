Хилько: выход в 1/4 финала ЧЕ — счастливый момент для сборной Беларуси и страны

Главный тренер женской сборной Беларуси Пётр Хилько признал закономерность поражения своей команды от сборной Сербии со счётом 0:3 в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Мы играли с большим сердцем, но сербские волейболистки были очень хороши. После первого сета мы попытались изменить ситуацию за счёт замен в стартовой шестёрке. Но сербки атаковали очень эффективно.

Несмотря на это поражение, мы очень довольны своим выступлением и результатом на этом чемпионате. Мы впервые играли в четвертьфинале, и это счастливый момент для нашей команды и для нашей страны. Хочу поздравить сборную Сербии с победой и пожелать им всего наилучшего в оставшихся матчах турнира", — приводит слова Хилько официальный сайт турнира.