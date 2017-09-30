Крецу: перед игрой «Белогорья» с «Динамо» попросили Гранкина кое-что поменять

Старший тренер «Белогорья» Георге Крецу прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:0) в домашнем матче 5-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Сегодня главным фактором стала командная работа. Мы знали, что в определенный момент нам могут понадобиться игроки со скамейки. И как раз сегодня Максим Жигалов был готов помочь команде. Мы знали, что у соперника сегодня будет хорошая мотивация, в прошлой игре они победили. Поэтому мы знали, что нам будет непросто, нужно будет постараться, чтобы заработать очко, коротких розыгрышей не будет.

Перед этой игрой, впрочем, как и перед другими, мы разговаривали со связующими. Сергей Гранкин знает игроков «Динамо», с другой стороны, и они знают его, знают, что он оказался в новой для себя команде. Конечно, они просмотрели наши прошлые игры, и мы понимали, что к этой игре они хорошо подготовятся. Так что мы поговорили с Сергеем, чтобы кое-что поменять», — приводит слова Крецу пресс-служба «Белогорья».