Сидельников: ошибкой «Ярославича» было упустить нить игры в концовке 4-го сета

Главный тренер «Ярославича» Виктор Сидельников прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в выездном матче 5-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«До середины четвертой партии мы придерживались нашей тактики, игра у нас получалась. Практически выключили края у соперника, но пропускали атаки первым темпом. У нас нет центральных, которые могут заблокировать такие атаки. Получилась у нас сегодня подача, мы разобрали игру новосибирцев и знали, куда подавать. Большой ошибкой было упустить нить игры именно в концовке четвертого сета. Наверное, ребята уже думали, что смогут довести игру до победы, не доводя матч до тай-брейка. В целом, игрой я доволен, особенно тем, что увозим очки из Новосибирска, но над стабильностью еще надо работать», — приводит слова Сидельникова пресс-служба «Локомотива».