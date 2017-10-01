Бошкович признана MVP чемпионата Европы по волейболу

Диагональная сборной Сербии Тияна Бошкович признана самым ценным игроком (MVP) завершившегося в Баку чемпионата Европы по волейболу среди женских команд. В финальном матче со сборной Нидерландов Бошкович помогла своей команде во второй раз в истории стать сильнейшей на континенте, набрав 29 очков.
Бронзовым призёром стала сборная Турции. Российские волейболистки в итоговой классификации – на 6-м месте.
Символическая сборная чемпионата Европы — 2017
Лучшие доигровщицы — Бранкица Михайлович (Сербия), Анне Бюйс (Нидерланды).
Лучшие блокирующие — Эда Эрдем (Турция), Стефана Велькович (Сербия).
Лучшая диагональная — Лоннеке Слёйтьес (Нидерланды).
Лучшая связующая — Лаура Дейкема (Нидерланды).
Лучшая либеро — Валерия Маммадова (Азербайджан).
О пользе подзатыльников. Как хорошо, что России не повезло
А ведь могло повезти, и мы бы гордились бронзой чемпионата Европы.