Пирайнен на правах аренды перешёл из «Факела» в «Прикамье»

Диагональный «Факела» Сергей Пирайнен на правах аренды перешёл в пермский клуб «Прикамье», выступающий в Высшей лиге А, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Чемпион мира среди молодежи U21 (2015) и серебряный призёр чемпионата мира U23 (2017), 21-летний воспитанник «Автомобилиста» Пирайнен пополнил состав «Факела» в ходе сезона-2015/16. В прошлом чемпионате Пирайнен делил игровое время с Александром Кимеровым и стал пятым по результативности игроком команды, набрав 166 очков в 24 матчах.

Сейчас пару диагональных «Факела» составляют Павел Мороз и Игорь Тюрин.