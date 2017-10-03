Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гамова: от нас с Гончаровой ждали, что мы начнём рвать друг другу волосы

3 октября 2017, вторник. 23:00 Волейбол

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова в своей книге «Game Over. Волейбол продолжается» опровергла домыслы о её соперничестве с Наталией Гончаровой.

«Публикации в прессе, где нас с Гончаровой пытались столкнуть лбами, меня очень скоро даже раздражать перестали. Скорее забавляли. Потому что всё это быстро перешло в разряд полной глупости и сюрреализма. Журналисты сами придумали это противостояние и после каждого матча двух динамовских команд доставали Наташу и меня одинаковыми вопросами. От нас на полном серьёзе ждали, что мы начнём драть друг другу волосы или кусаться прямо на площадке…

Понятно, когда мы находимся по разные стороны сетки, то не испытываем к соперницам большой любви. Поскольку все мы — амбициозные спортсменки, все очень хотим побеждать. Но при этом в первую очередь мы адекватные, нормально воспитанные, цивилизованные люди, которые просто делают свою работу, и каждый старается делать её максимально хорошо», — приводит текст книги Гамовой «Спорт Бизнес Online».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Гамова Наталия Гончарова
Новости. Волейбол
3 октября 2017, вторник
23:00 Гамова: от нас с Гончаровой ждали, что мы начнём рвать друг другу волосы
16:13 Мискевич: я уже освоился в Уфе. Будто не уезжал из Беларуси
15:11 Кашин: на финал «Ленинградка» вышла, выиграв заранее
14:04 Ушаков: оправдываться и объяснять что-то не хочу. Я был главным тренером 10 дней
13:16 «Ленинградка» заняла второе место на турнире «Ленинградская осень»
12:20 Ильиных: в начале матча с «Динамо-ЛО» игроки «Кузбасса» куда-то спешили
11:04 Д. Волков: на тай-брейке в матче с «Зенитом» я уже еле на ногах держался
10:16 Панченко: за день отдыха «Алтай», наверное, потерял игровой ритм
09:06 Ушёл из жизни тренер-врач женских сборных СССР, СНГ и России Клюйков
2 октября 2017, понедельник
23:54 Пирайнен на правах аренды перешёл из «Факела» в «Прикамье»
18:50 Фетисова: невозможно играть несколько лет подряд за счёт Кошелевой и Гончаровой
18:06 Панков: «Заречье» почему-то испугалось играть с казанским «Динамо»
16:03 Гилязутдинов: думал, что с «Заречьем-Одинцово» будет более жёсткая игра
15:17 Казанское «Динамо» выиграло турнир на призы Лидии Логиновой
14:04 Куркаев, Голубев и Мартынюк провели встречу с болельщиками в Новосибирске
13:23 Согрин: игрокам «Динамо-ЛО» где-то не хватает везения, где-то таланта
12:03 Панченко: при определённых условиях я бы попробовал поработать со сборной России
11:00 Жбанков: игра с санкт-петербургским «Зенитом» получилась валидольной
10:02 Панков: надо было или Ушакова назначать раньше, или оставить Кузюткина на ЧЕ
09:05 Бошкович: сборная Сербии пять месяцев упорно работала, вы видите результат
1 октября 2017, воскресенье
23:04 Терзич: особенно горд тем, как сборная Сербии стала чемпионом Европы
20:57 Бошкович признана MVP чемпионата Европы по волейболу
20:01 Женская сборная Сербии стала чемпионом Европы по волейболу
19:55 Ушаков: Россия проиграла не из-за атаки, а из-за общего количества ошибок
19:22 Камехо стал самым результативным игроком 5-го тура волейбольной Суперлиги
17:26 Сборная Турции взяла бронзу ЧЕ по волейболу, обыграв Азербайджан
12:53 Чередник: «Енисей» пока не готов демонстрировать игру высокого класса
12:40 Брянский: у «Новы» хорошо сработали замены в матче с «Енисеем»
11:43 Саммелвуо: впереди у «Кузбасса» очень много работы
11:41 Баньоли: победу «Урала» над «Югрой-Самотлор» нельзя назвать лёгкой
10:17 Клюка: приятно, что поборолись с «Зенитом», но могли и выиграть
10:12 Вербов: шутили, что игроки «Факела» до сих пор не сняли медали чемпионата Европы
00:54 Климкин: эти волны и перепады в игре «Зенита» уже начинают надоедать
00:43 Хабибуллин: похоже, пять партий в Сургуте – это уже обязательная программа
00:14 Сидельников: ошибкой «Ярославича» было упустить нить игры в концовке 4-го сета
00:09 Константинов: давно не помню такого, чтобы игра не шла ни у одного игрока
30 сентября 2017, суббота
22:42 Гранкин: против «Динамо» мне не удалось показать ту игру, которую бы я хотел
22:35 Маричев: когда Мусэрский в хорошей форме, ему не страшен никакой блок
22:29 Крецу: перед игрой «Белогорья» с «Динамо» попросили Гранкина кое-что поменять
21:52 Сборная Сербии вышла в финал чемпионата Европы по волейболу, разгромив Турцию
21:12 Плачи: когда вернётся Колодинский? Я тоже хочу это знать
21:05 Алекно: «переварив» двух фаворитов, «Зенит» был уставшим
19:53 «Белогорье» обыграло московское «Динамо» в ЧР по волейболу
19:40 Женская сборная Нидерландов стала первым финалистом ЧЕ по волейболу
19:33 «Кузбасс» обыграл «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу, уступая 0:2 по партиям
Все новости RSS
Партнерский контент