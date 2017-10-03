Гамова: от нас с Гончаровой ждали, что мы начнём рвать друг другу волосы

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова в своей книге «Game Over. Волейбол продолжается» опровергла домыслы о её соперничестве с Наталией Гончаровой.

«Публикации в прессе, где нас с Гончаровой пытались столкнуть лбами, меня очень скоро даже раздражать перестали. Скорее забавляли. Потому что всё это быстро перешло в разряд полной глупости и сюрреализма. Журналисты сами придумали это противостояние и после каждого матча двух динамовских команд доставали Наташу и меня одинаковыми вопросами. От нас на полном серьёзе ждали, что мы начнём драть друг другу волосы или кусаться прямо на площадке…



Понятно, когда мы находимся по разные стороны сетки, то не испытываем к соперницам большой любви. Поскольку все мы — амбициозные спортсменки, все очень хотим побеждать. Но при этом в первую очередь мы адекватные, нормально воспитанные, цивилизованные люди, которые просто делают свою работу, и каждый старается делать её максимально хорошо», — приводит текст книги Гамовой «Спорт Бизнес Online».