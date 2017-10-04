Скончалась вице-чемпионка ОИ-1964 по волейболу Людмила Гуреева

4 октября в возрасте 74 лет ушла из жизни серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года в составе сборной СССР по волейболу Людмила Гуреева.

«Всероссийская федерация волейбола с глубоким прискорбием извещает, что 4 октября ушла из жизни одна из сильнейших нападающих одесского «Буревестника», ЦСКА и сборной команды СССР, серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года, многократная чемпионка СССР, неоднократная победительница Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков, заслуженный мастер спорта России Людмила Николаевна Гуреева.

ВФВ выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Николаевны», — говорится в некрологе на официальном сайте ВФВ.