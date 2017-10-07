«Газпром-Югра» не остановил казанский «Зенит» в ЧР по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» одержали шестую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. В матче 6-го тура на своей площадке подопечные Владимира Алекно в четырёх партиях взяли верх над «Газпромом-Югра» из Сургута со счётом 3:1 (25:15, 26:24, 20:25, 25:21). «Газпром-Югра» потерпел второе поражение в шести проведённых матчах.

В седьмом туре 21 октября «Газпром-Югра» примет московское «Динамо», а «Зенит» отправится в гости к «Кузбассу».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 6-й тур

«Зенит» (Казань) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:1 (25:15, 26:24, 20:25, 25:21).