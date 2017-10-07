Константинов: «Локомотив» сам позволил «Белогорью» вернуться в игру

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал домашнее поражение в матче 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с «Белогорьем» (2:3).

«Упустили инициативу, сами позволили «Белогорью» вернуться в игру в третьей партии. Подача и приём были сегодня ключевыми элементами, которые решили исход поединка. Разница в том, что в первых двух сетах все получалось у нас, а потом гости в этих элементах стали играть лучше. Мы не смогли справиться с ними, поэтому изменилась вся картина игры. Неоднократно уже говорил, что в концовках надо проявлять характер, но пока у нас это не получается.

У Георга Грозера повреждение связки колена. Пока он на обследовании. Но очень надеемся, что он как можно быстрее восстановится и даже сможет помочь команде в полуфинальных играх Кубка России», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».