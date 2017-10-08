Климкин: 2-3 мяча не смогли добить до пола — и потеряли уверенность

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал поражение от «Кузбасса» (1:3) в домашнем матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, впервые прошедшем на «СИБУР Арене».

«Два-три мяча не смогли добить до пола, и в результате потеряли психологическую уверенность. И, конечно, насовершали очень много своих ошибок.

Что скажу о дебюте Лубурича? Конечно, это классный игрок. И сегодня наглядно это продемонстрировал. Он обязательно поможет нам в этом сезоне», — приводит слова Климкина официальный сайт ВФВ.