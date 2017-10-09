Макаров: питерский «Зенит» — команда новая, но у неё уже много болельщиков

Капитан кемеровского «Кузбасса» Сергей Макаров поделился впечатлениями после победы над санкт-петербургским «Зенитом» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 25:16, 30:28).

«Очень приятно было играть в этом зале. «Зенит» — команда новая, но у неё уже много болельщиков. Здорово, что удалось обыграть такого сильного соперника. Тем более совсем скоро нам снова играть с петербуржцами – но на этот раз уже у нас, в рамках Кубка России», — приводит слова Макарова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.