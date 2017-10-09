Алекно: моя заслуга, что «сборники» поют гимн и играют за идею, флаг, родину

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно, под руководством которого мужская сборная России по волейболу завоевала бронзовые медали ОИ-2008 в Пекине и стала олимпийским чемпионом Игр-2012 в Лондоне, рассказал об изменениях, произошедших в национальной команде за время его работы.

«После чемпионата мира 2007 года тогдашний президент ВФВ Николай Патрушев, ныне возглавляющий попечительский совет, подошёл ко мне и спросил: «Как думаешь, почему провалились?». Я ему ответил, что пока команда не поёт гимн страны в голос, мы никогда и ничего не выиграем. Патрушев промолчал, ушёл, а через полгода меня назначили тренером сборной. И с того времени игроки сборной выучили гимн, и перед каждой игрой они обнимают друг друга и поют. Кто в полный голос, кто потише…

После Пекина-2008 я пришёл к мысли, что должен, грубо говоря, зомбировать наших «сборников». Зомбирование заключалось бы в том, чтобы сознание игроков было очищено от всего лишнего. Даже личного. Перед Олимпиадой в Пекине ко мне могли подходить «сборники» с просьбой отпустить их на рождение ребёнка. Я отпускал, а потом человек мог вернуться в стан команды позже обговоренного срока. Уже перед Лондоном я сказал игрокам: «Мужики, перед Лондоном мы должны отставить в сторону даже самое близкое и дорогое нам».

Игроки стали другими, почувствовали вкус победы, совсем по-другому ставился вопрос дисциплины, тренировочного процесса, когда люди готовились так, что мне приходилось выгонять их из зала. С этим мы приехали в Лондон. Это было совсем другое отношение у ребят, чем перед Пекином. Тогда люди могли идти ко мне, жалуясь, что температура поднялась до 37, что пальчик выбили и это мешает тренироваться.

В Лондоне мы стали олимпийскими чемпионами. Чем стала для меня эта победа? Скажу так, что до этой победы мальчишек с ростом 180 и выше, с 43-44-м размером обуви на аркане тащили в футбол, в хоккей, даже если чувствовалось, что это не их вид спорта. В итоге у ребят могло вообще пропасть желание заниматься спортом. После Лондона подобных детей родители повели в волейбол, чтобы они могли стать новыми Волковыми, Тетюхиными, Михайловыми. Лично моя заслуга в сборной, я считаю, в том, что до сих пор все «сборники» перед играми поют гимн и играют в национальной команде за идею, за флаг, за родину!» — приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».