FIVB запретила белоруске Костючик переходить в ВК «Протон» до 18 лет

Среди новобранцев саратовского «Протона» есть 17-летняя волейболистка сборной Беларуси Вера Костючик. Летом белорусская доигровщица помогла своей национальной команде завоевать серебро Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в Дьёре. Однако выступать за российский клуб она сможет только с 1 января 2018 года. О причинах рассказал руководитель ВК «Протон» Станислав Кукушкин.

«Вера Костючик — известный игрок, но неизвестный по игре. Она девочка умненькая, ей только исполнилось 17 лет. Это наша ударная сила и опора. Мы пытались оформить ей трансферный сертификат, но из Международной федерации волейбола пришёл ответ, что игроку до 18 лет запрещено переходить в российский клуб. Поэтому в первых играх чемпионата она в составе команды ВК «Протон» участвовать не будет. Мы будем ещё писать письма в международную федерацию волейбола и пытаться добиться разрешения. Но вряд ли это удастся, мы не понимаем друг друга. Мы пытаемся доказать и привести свои аргументы. Так что до 1 января 2018 года она не будет играть в нашем составе. Подождём три месяца. Это стоит того, поверьте», — приводит слова Кукушкина пресс-служба «Протона».