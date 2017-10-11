Фролова: могу сказать, что волейболистки «Енисея» будут бороться в каждой игре

Капитан красноярского «Енисея» Мария Фролова оценила готовность команды к сезону. В первом туре российской Суперлиги подопечные Александра Кошкина 11 октября сыграют с «Протоном» из Саратовской области.

«В этом сезоне у нас появилось очень много новых игроков. Все девочки общительные, коммуникабельные. Могу сказать, что мы будем стараться, бороться в каждой игре, чтобы показать лучший результат. Приглашаем всех болельщиков на наши игры, нам нужна поддержка», — цитирует Фролову официальный сайт клуба.