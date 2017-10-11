«Заречье-Одинцово» одолело краснодарское «Динамо»

«Заречье-Одинцово» в гостях обыграло краснодарское «Динамо» в упорном пятисетовом матче первого тура женской Суперлиги — 3:2 (25:23, 12:25, 25:20, 15:25, 15:7).



Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Первый тур

«Динамо» (Краснодар) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 2:3 (23:25, 25:12, 20:25, 25:15, 7:15).



Во втором туре Суперлиги, который состоится 16 октября, краснодарское «Динамо» в гостях сыграет с «Сахалином» (Южно-Сахалинск), а «Заречье-Одинцово» на выезде встретится с «Динамо-Метар» (Челябинск).