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Терзич: московскому «Динамо» ещё предстоит очень многое отработать

11 октября 2017, среда. 22:53 Волейбол

Главный тренер московского «Динамо» Зоран Терзич прокомментировал победу команды над «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:15, 25:12, 25:22) в матче первого тура женской Суперлиги.

«Что мы делали на тренировке, то сегодня делали и на площадке. Я доволен командой, однако отмечу, что очень много всего нам ещё предстоит отработать, чтобы играть на том уровне, на котором должно играть «Динамо». Если говорить о Суперкубке, то в Казани много хороших игроков, но и у нас их немало. Что касается состава «Динамо», то я не привык говорить чёрное или белое, скорее серое. Что-то может быть хорошо сегодня, но плохо завтра. Да, когда такая длинная скамейка запасных, сложно выбрать стартовую шестёрку, но сезон длинный, и все получат шанс поиграть. Например, сегодня я пробовал на позиции доигровщика Столярову. Когда мы с ней работали в Омске, она уже играла на этой позиции. У нас есть одна из сильнейших диагональных мира — Гончарова, поэтому Столярову будем смотреть на позиции доигровщицы», — приводит слова Терзича пресс-служба клуба.

Источник: Официальный сайт ЖВК "Динамо" Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Казань ЖВК Динамо Москва ЖВК Метар Зоран Терзич
Новости. Волейбол
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