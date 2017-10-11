Терзич: московскому «Динамо» ещё предстоит очень многое отработать

Главный тренер московского «Динамо» Зоран Терзич прокомментировал победу команды над «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (25:15, 25:12, 25:22) в матче первого тура женской Суперлиги.



«Что мы делали на тренировке, то сегодня делали и на площадке. Я доволен командой, однако отмечу, что очень много всего нам ещё предстоит отработать, чтобы играть на том уровне, на котором должно играть «Динамо». Если говорить о Суперкубке, то в Казани много хороших игроков, но и у нас их немало. Что касается состава «Динамо», то я не привык говорить чёрное или белое, скорее серое. Что-то может быть хорошо сегодня, но плохо завтра. Да, когда такая длинная скамейка запасных, сложно выбрать стартовую шестёрку, но сезон длинный, и все получат шанс поиграть. Например, сегодня я пробовал на позиции доигровщика Столярову. Когда мы с ней работали в Омске, она уже играла на этой позиции. У нас есть одна из сильнейших диагональных мира — Гончарова, поэтому Столярову будем смотреть на позиции доигровщицы», — приводит слова Терзича пресс-служба клуба.