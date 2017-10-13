Саликов: краснодарское «Динамо», как и в прошлом году, занимается выживанием

Ассистент главного тренера краснодарского «Динамо» Станислав Саликов поделился впечатлениями после поражения в первом туре женской Суперлиги от «Заречья-Одинцово» со счётом 2:3 (23:25, 25:12, 20:25, 25:15, 7:15).

«Когда вы берёте 16-17-летних девочек из молодёжной команды и ставите их в Суперлиге, какой вы хотите результат? Хочется, конечно, играть лучше. Но мы исходим из тех возможностей в подготовке, которые у нас есть. Другие команды могли поехать на турниры, получить перед сезоном хорошую игровую практику. А я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить волейбольную команду ветеранов Краснодарского края, которые проводили с нам спарринги. Отсюда и результат. Две партии для нашей команды, я считаю, это победа. А что касается приёма, то нужно время. У сборной России тоже большие проблемы с приёмом. Стараемся в течение короткого времени улучшить свою игру. Хотя бы не ошибаться и не проигрывать.

Молодёжь уже играет. И будет играть лучше. Им нужно обыгрывать, а с кем им это делать? С ветеранами?

Нам нечего терять. Команда занимается выживанием, как и в прошлом году. Нам дали людей, я, как тренер, бросать их не собираюсь, буду работать с ними до конца, постараюсь поднять их на более высокий уровень. Вот и всё. Главное, чтобы мы начинали верить в себя, проявляли качества борца. И это сделает из нашей молодёжи настоящих игроков. Им сейчас по 16-17 лет. Так что у них есть ещё время», — цитирует Саликова официальный сайт ВФВ.