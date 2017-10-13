Казанский «Зенит» обыграл «Дагестан» в полуфинале Кубка России по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» с победы стартовали на полуфинальном этапе Кубка России. В матче группы А на своей площадке подопечные Владимира Алекно в трёх партиях обыграли выступающий в Высшей лиге «А» «Дагестан» из Махачкалы со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:23).

Также в группе с «Зенитом» выступают «Урал» (Уфа) и «Енисей» (Красноярск). Во 2-м туре, 14 октября, соперниками хозяев станут волейболисты из Уфы.

Волейбол. Кубок России. Мужчины. Полуфинал. Группа А. Казань

Первый тур

«Зенит» (Казань) – «Дагестан» (Махачкала) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:23).