Сиволап и Величко стали полуфиналистами этапа Мирового тура в Китае

В Циньчжоу (Китай) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу. Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко пробились в полуфинал соревнований, победив немцев Лоренца Шюманна и Нильса Эхлерса в трёх партиях — 21:18, 14:21, 15:13. Ранее российские волейболисты победили представителей Катара Джефферсона Сантоса Перейру, Шерифа Юнусса и китайцев Ха Ликэцзяна и Ли Лэя.



В полуфинале Сиволап и Величко встретятся с кубинцами Диасом Нивалдо и Серхио Гонсалесом.



Полуфиналы состоятся 14 октября. Турнир в Циньчжоу завершится 15 октября.