Московское «Динамо» потерпело второе поражение в полуфинале Кубка России

Волейболисты московского «Динамо» потерпели второе поражение на полуфинальном этапе Кубка России по волейболу среди мужских команд. В матче второго тура в группе «Б» бело-голубые на тай-брейке уступили «Кузбассу» со счётом 2:3 (25:23, 25:22, 22:25, 14:25, 14:16).

В первом туре «Динамо» проиграло санкт-петербургскому «Зениту», а для «Кузбасса» это уже вторая победа в полуфинале на тай-брейке.

Волейбол. Кубок России. Полуфинальный этап. Мужчины

Группа «Б». Второй тур

«Динамо» (Москва) – «Кузбасс» (Кемерово) — 2:3 (25:23, 25:22, 22:25, 14:25, 14:16).