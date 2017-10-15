Павлов: главным конкурентом «Локомотива» в Кубке России был «Факел»

Диагональный новосибирского «Локомотива» Николай Павлов рассказал о выходе команды в «Финал четырёх» Кубка России. В полуфинале «Локомотив» победил «Факел» (3:0) и «Динамо-ЛО» (3:1).

«Нашим главным конкурентом в групповом раунде был «Факел». В первый день команда из Нового Уренгоя обыграла «Динамо» из Ленинградской области, поэтому права на ошибку у нас не было. Матч с «Факелом» получился очень ровным, но в концовках именно наша команда проявила большую стойкость, меньше ошибалась. Несмотря на то что по партиям мы выиграли 3:0, борьба была очень упорной – счёт был 25:23 в каждом из сетов.

Перед вчерашним матчем мы в команде говорили, что умеем и можем играть в хороший волейбол. В трёх последних матчах чемпионата мы показывали неплохую игру – это и тренеры говорили, и зрители, но побед, к сожалению, у нас не было. Поэтому в первом матче полуфинала Кубка для нас важнее всего было победить. Мы вышли на матч с «Факелом» с максимальным настроем и свою задачу выполнили, сыграв на характере и вырвав все концовки у соперника», — сказала Павлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.