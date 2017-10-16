«Сахалин» одолел «Динамо-Краснодар» в женской Суперлиге, уступая 0:2 по сетам

«Сахалин» в матче второго тура женской Суперлиги на своей площадке в пяти партиях одолел краснодарское «Динамо» со счётом 3:2 (22:25, 24:26, 25:16, 25:11, 15:6). Для коллектива из Южно-Сахалинска это первая победа в нынешнем чемпионате России. «Динамо» потерпело второе поражение.

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Второй тур

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Динамо» (Краснодар) — 3:2 (22:25, 24:26, 25:16, 25:11, 15:6).

В рамках третьего тура краснодарское «Динамо» примет «Протон» из Саратовской области, а «Сахалин» на выезде сыграет с «Заречьем-Одинцово».