Приходько: фаворитов, за исключением двух команд, в женском волейболе нет

Главный тренер «Сахалина» Константин Приходько прокомментировал домашнюю победу над краснодарским «Динамо» (3:2) в матче 2-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

«Спасибо девочкам, что победили. Но, считаю, сегодня мы всё-таки потеряли одно очко, а не приобрели два. Могли взять три очка, чувствовалось предстартовое волнение перед своими болельщиками. Содержанием тоже недоволен, особенно в первых двух партиях. Из положительных моментов могу лишь отметить, что в середине матча сумели взять себя в руки и вырвать победу.



Что мешает брать себя в руки с первых минут? Ещё раз повторю, предстартовое волнение, молодые игроки, неуверенность в себе. Надо воспитывать в себе сильные качества. Будем работать над этим.



Игрой Юлии Григорьевой доволен. Но ее восстановление будет небыстрым. С другой стороны, Юля сегодня выразила готовность, в случае чего, помочь команде. И её помощь пригодилась. И такое отношение к делу не только у Юли. У нас в этом сезоне вся команда рвётся в бой, пытается принести максимальную пользу, несмотря на травмы и недомогания. Порой приходится останавливать. Поэтому с гордостью могу сказать, что сегодня победила команда.



Фаворитов, за исключением двух команд, в женском волейболе нет. Сегодня вы в этом могли убедиться. У Одинцово состав хоть и молодой, но там несколько чемпионок Универсиады. «Заречье-Одинцово» хорошо играет. «Динамо-Метар» тоже очень хорошая команда. Непросто будет со всеми. Настроимся – значит, сыграем хорошо. Проявим неуверенность – результата не будет», — приводит слова Приходько пресс-служба ВФВ.