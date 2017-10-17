Бавыкина: волейболисткам «Протона» не хватило эмоционального подъёма

Доигровщица «Протона» Анастасия Бавыкина прокомментировала поражение от «Уралочки-НТМК» во втором туре женской Суперлиги со счётом 1:3 (25:21, 21:25, 18:25, 13:25).

«Первую партию начали хорошо, были эмоции. Были ошибки, но справились. Но первая волна спала, и мы сами успокоились. В результате нам не хватило эмоционального подъёма. В первой партии была команда, была игра. А дальше пошло вниз, было много своих ошибок. Начиная со второй партии была серия неудачных подач, потом не добивали поданные мячи. Поэтому такой результат», — цитирует Бавыкину официальный сайт «Протона».