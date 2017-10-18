Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 17 ноября в Москве

17 ноября в Москве состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов среди мужских и женских команд, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Без отбора на групповом этапе мужской Лиги чемпионов от России выступят действующий обладатель трофея казанский «Зенит» и московское «Динамо». Новосибирский «Локомотив» в решающем раунде квалификации сыграет с победителем противостояния «Младость» (Босния и Герцеговина) – «Любляна» (Словения).

В групповой этап женской Лиги чемпионов напрямую попали московское и казанское «Динамо». Красноярский «Енисей» в квалификации встретится с победителем противостояния «Марица» (Болгария) –«ЛП Сало» (Финляндия).

Также в Москве состоится традиционный ежегодный гала-вечер ЕКВ, на котором награды в различных номинациях получат лауреаты прошлого сезона.