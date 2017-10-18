Доигровщик сборной Канады Барнс присоединился к «Уралу»

Доигровщик сборной Канады Райли Барнс, в сентябре подписавший однолетний контракт с «Уралом», присоединился к уфимской команде, сообщает официальный «твиттер» клуба.

Фото доступно в «твиттере» «Урала».

В минувшем сезоне 23-летний волейболист защищал цвета французского клуба «Тур», в составе которого стал победителем Кубка ЕКВ. В составе сборной Канады Барнс занял третье место в розыгрыше Мировой лиги 2017 года.

В команде итальянского специалиста Даниэле Баньоли Барнс будет выступать под седьмым номером.