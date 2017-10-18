Связующая Панкова перешла из московского «Динамо» в «Заречье-Одинцово»

Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) по соглашению сторон расстался со связующей сборной России Екатериной Панковой. Волейболистка продолжит карьеру в подмосковной команде «Заречье-Одинцово», которая также выступает в Суперлиге, сообщает пресс-служба московского «Динамо».

Панкова является воспитанницей «Заречья», которое тренирует её отец Вадим Панков. За «Динамо» связующая выступала с 2014 года. В 2017 году с приходом в столичный клуб нового главного тренера Зорана Терзича в «Динамо» стало три связующих. При этом сербский наставник сделал ставку на Марину Бабешину и Веру Ветрову.