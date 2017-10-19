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Панков: дочь просто выдавили из состава «Динамо», она оказалась не нужна клубу

19 октября 2017, четверг. 20:54 Волейбол

Отец двукратной чемпионки Европы, победительницы Универсиады Екатерины Панковой Вадим Панков прокомментировал уход дочери из московского «Динамо» и её возвращение в «Заречье-Одинцово», где Панков работает главным тренером.

«Катю „Динамо“ выдавило из состава. Она капитан сборной России, „Динамо“ вместе с Панковой два раза подряд выиграло чемпионат России, играло в полуфинале Лиги чемпионов. И она оказалась не нужна клубу. Это парадокс, это ужасно.

Пришёл новый тренер, привели новую связующую Бабешину. Тренер определил, что ему нужны Бабешина и Ветрова. Две игры он не ставил Катю в состав. Мы пришли к выводу, что Катя, к сожалению, не нужна „Динамо“. Конечно, она хотела играть за „Динамо“. Руководство клуба объяснило, что Катя могла остаться в „Динамо“ и тренироваться, но место в составе не гарантировано. Катя же не тот человек, который будет просто тренироваться. Надо или играть, или заканчивать карьеру.

Катя перешла в „Заречье“ полноценно, это не аренда. Пока не могу сказать, сыграет ли она в ближайшем матче с „Сахалином“, мы ещё оформляем её переход. Будет ясно ближе к матчу. Приход Панковой в „Заречье“ — это, безусловно, усиление. Катя будет как воспитатель для наших молодых игроков, это очень важный и положительный момент. Для „Заречья“ это огромный плюс», — сказал Панков в интервью «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Вадим Панков Екатерина Панкова
Новости. Волейбол
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