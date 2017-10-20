«Урал» обыграл питерский «Зенит» в чемпионате России по волейболу

В стартовом матче 7-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги уфимский «Урал» на своей площадке в четырёх партиях взял верх над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 3:1 (25:19, 27:25, 19:25, 25:20).

«Урал» одержал пятую победу в семи проведённых матчах, для «Зенита» это четвёртое поражение в текущем национальном первенстве.

В 8-м туре 28 октября «Урал» примет московское «Динамо, а «Зенит» отправится в гости к «Нове».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 7-й тур

«Урал» (Уфа) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:19, 27:25, 19:25, 25:20).