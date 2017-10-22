Крецу: «Белогорье» сыграло так, как готовилось на тренировках

Старший тренер «Белогорья» Георге Крецу прокомментировал домашнюю победу над «Ярославичем» (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Сегодня я удовлетворен и результатом, и итоговыми показателями. У нас был перерыв две недели, так что нам было важно поиграть вместе. Поэтому я ждал немного дольше. Нам было важно вновь поймать ритм игры, так нам предстоит непростая неделя, с дальним переездом. Поэтому я позволил ребятам побольше поиграть вместе. С другой стороны, я доволен, что мы не ослабляли приём, даже когда «Ярославич» иногда рисковал на подаче, мы смогли играть в свою игру. Мы знали, что они будут рисковать, таким образом они смогли удивить Новосибирск. Так что я рад, что прием сегодня был положительным, и мы смогли сыграть так, как готовились на тренировках», — приводит слова Крецу пресс-служба «Белогорья».