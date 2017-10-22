Сидельников: сегодня играла Высшая лига «А» против грандов, которым желаю удачи

Главный тренер «Ярославича» Виктор Сидельников прокомментировал гостевое поражение от «Белогорья» (0:3) в матче 7-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Сегодня у нас играло 11 человек против 14, изначально был неравный состав, так как три человека у нас травмированы. Сегодня играла Высшая лига «А» против грандов, которых я надеюсь увидеть, и хотел бы им этого пожелать, в финале чемпионата России и в Лиге чемпионов на следующий год, а в этом чтобы выиграли Кубок ЕКВ. Молодежь сегодня играла, как-то боролась. Когда-то Казань тоже сюда приезжала и из «двадцатки» не выходила. Я хотел бы пожелать Белгороду удачи и в чемпионате, и во всех кубках, а нашей молодежи – остаться в Суперлиге и на примере Белгорода, Сергея Юрьевича, чтобы смотрели и учились не ауты обстреливать, не играть по принципу «бей-беги», а учились думать, и чтобы молодые игроки росли не только в Белгороде или Казани, а чтобы регионы тоже помогали и давали таких игроков», — приводит слова Сидельникова пресс-служба «Белогорья».