Константинов: «Локомотив» не смог справиться на блоке с доигровщиками «Факела»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение от «Факела» (2:3) в выездном матче 7-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Обе команды сегодня выдали очень хороший волейбол, но ключевую роль в результате матча сыграли доигровщики «Факела» — мы не смогли справиться с ними на блоке. Были и моменты, когда мы упустили свои шансы, особенно в пятой партии – там были два-три мяча, которые решили все. Кроме того, наша команда несколько раз не выполнила тренерские установки после тайм-аутов – и вот это уже плохо. Так что я поздравляю «Факел» с победой, а мы будем работать дальше», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».