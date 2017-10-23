Терзич: впервые в жизни моя команда играла перед такими болельщиками

Главный тренер московского «Динамо» Зоран Терзич поделился впечатлениями от поражения от красноярского «Енисея» в матче третьего тура российской Суперлиги. Действующие чемпионка страны проиграли со счётом 0:3 (22:25, 21:25, 22:25).

«Специфичная игра получилась: атмосфера, зал, впервые в жизни моя команда играла перед такими болельщиками. Поздравляю команду «Енисей» с победой. Она заслуженная. Красноярские волейболистки хорошо играли, лучше, чем «Динамо», — приводит слова Терзича официальный сайт ВФВ.