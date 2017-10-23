Малых: хочется всем доказать, что нас в «Енисее» собрали не просто так

Доигровщица красноярского «Енисея» Наталья Малых поделилась впечатлениями после победы над московским «Динамо» в третьем туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:22). Подопечные Александра Кошкина, выигравшие три матча подряд на старте чемпионата, занимают первое место в турнирной таблице. «Динамо» — четвёртое.

«Хочется всем доказать, что нас здесь собрали не просто так. Мы хотим и будем бороться за самые высокие места, поэтому для команды этот матч был очень важен», — приводит слова Малых официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.