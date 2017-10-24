Жбанков: качели закончатся, когда игроки «Газпрома-Югра» перестанут быть юношами

Старший тренер «Газпрома-Югра» Руслан Жбанков прокомментировал поражение от московского «Динамо» в седьмом туре российской Суперлиги со счётом 2:3 (25:22, 23:25, 25:17, 22:25, 13:15).

«Мы провели не очень хорошую игру, плохо подавали, неагрессивно – соперник легко принимал и разрывал блок. Я не говорю о динамовцах, мы сами показали неважную игру. Хотя могли выиграть – где-то не хватило мелочей. Игроки, возможно, перегорели. Наши качели, повторяющиеся из матча в матч, закончатся, когда мы ментально подрастём. Перестанем быть юношами и станем мужчинами», — цитирует Жбанкова официальный сайт ВФВ.