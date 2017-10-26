«Динамо-Метар» выиграло первый матч в сезоне, одолев «Сахалин»

Челябинское «Динамо-Метар» в четвёртом туре женской Суперлиги на своей площадке одолело «Сахалин» в пяти партиях. Для подопечных Дмитрия Дьякова эта победа стала первой в текущем сезоне, а команда Константина Приходько проиграла третий матч из четырёх.

В следующем туре уральская команда встретится на выезде с красноярским «Енисеем», а волейболистки с Дальнего Востока сыграют с саратовским «Протоном».

Женщины. Чемпионат России. Суперлига

4-й тур



«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:2 (15:25, 25:22, 26:24, 18:25, 15:12).