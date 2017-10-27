Алекно: «Енисей» чуть не обыграл «Зенит-Казань»

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в восьмом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:22, 25:20, 23:25, 26:24).

«У нас всё получилось. Получилось выиграть. Состав, который изначально играл, дал понять «Енисею», что он может нас обыграть и чуть не обыграл. Всё сложилось так, как должно было сложиться. «Енисей» хорошо играл, отмечу игру Алексея Спиридонова», — цитирует Алекно официальный сайт «Енисея».

В девятом туре сибиряки сыграют с кемеровским «Кузбассом», а «Зенит» примет на своей площадке московское «Динамо».

Приобрести билеты на игру казанского «Зенита» с «Динамо-Москва», которая состоится 4 ноября, можно на «Чемпионате».