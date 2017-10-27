Приходько: игрокам «Сахалина» нельзя ошибаться, когда счёт равный

Главный тренер «Сахалина» Константин Приходько прокомментировал поражение от челябинского «Динамо-Метар» в четвёртом туре российской Суперлиги со счётом 2:3 (25:15, 22:25, 24:26, 25:18, 12:15).



«Считаю, что по всем статистическим показателям мы смотрелись не хуже соперника, но результат есть результат. В нескольких партиях мы вели в счёте, но упускали победу. Это говорит о неуверенности в себе. Ну и, упуская инициативу, не смогли в свою очередь догнать соперника. Команда должна показывать характер, не когда легко или большой отрыв и ведём в счёте, а именно когда он равный. В такие моменты нельзя ошибаться», — цитирует Приходько официальный сайт ВФВ.

«Динамо-Метар» выиграло первый матч в сезоне, одолев «Сахалин»