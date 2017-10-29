Плачи: «Факел» с каждым матчем играет всё лучше

Главный тренер «Факела» Камилло Плачи прокомментировал домашнюю победу над «Ярославичем» (3:0) в домашнем мате 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Сегодня мы хорошо сыграли на блоке и в защите. Егора Клюку достойно заменил Денис Богдан, да и Вадим Лихошерстов начинает набирать форму – это позитивные моменты. Но мы все равно должны продолжать много работать, потому что ещё есть небольшие проблемы — физические, плюс усталость. Однако команда с каждым матчем играет всё лучше, в скором времени мы ждём возвращения Игоря Колодинского, хотя и Валентин Безруков прибавляет от игры к игре. В общем, если у нас всё будет хорошо с физическим состоянием, мы смело можем выходить против любого соперника», — приводит слова Плачи пресс-служба команды.