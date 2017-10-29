Сидельников: надо несколько матчей сыграть дома, чтобы появилась уверенность

Главный тренер «Ярославича» Виктор Сидельников прокомментировал поражение от «Факела» (0:3) в выездном матче 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Что не получилось? Не получилось во второй партии при счёте 20:19 пробить блок – трижды ударились то в одиночный, то в двойной, и сами не дали себе поиграть. Не получился приём. Подача, вроде бы, какая-то была, но этого оказалось недостаточно для борьбы с «Факелом». Есть у нас и травмы – Кривца и Шпилева мучают боли в спине, они хоть и попытались побороться на площадке, но смогли это сделать не в полную силу. Во второй партии вышли уже молодые ребята, они, конечно, в строю, но играют пока не так, как молодые «Факела». В общем, пока на выезде побед нам добиться не удаётся, ждём окончания выездной серии – надо хотя бы несколько матчей сыграть в своем зале, чтобы появилась какая-то уверенность», — приводит слова Сидельникова пресс-служба «Факела».