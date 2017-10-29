Климкин: «Зенит» никак не может найти свою игру

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал поражение от «Новы» (0:3) в выездном матче 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Игра была практически равная, молодец команда «Нова», она была очень хорошо настроена. Мы тоже бились, но какие-то минимальные ошибки не позволили нам показать результат. В третьей партии «Нова» просто фантастически играла в защите. Наша команда никак не может найти свою игру. Я, думаю, это связано больше с психологическими проблемами, чем с техническими», — приводит слова Климкина пресс-служба ВФВ.