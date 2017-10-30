Щербаков: самое главное в матче с «Кузбассом» было не перегореть

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Михаил Щербаков поделился впечатлениями после победы над своей бывшей командой кемеровским «Кузбассом» в восьмом туре российской Суперлиги. Подопечные Пламена Константинова оказались сильнее со счётом 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 33:31).

«Не могу сказать, что мне было просто. Действительно, я впервые играл против «Кузбасса». Конечно, была доля определённых переживаний и сильного настроя. Но самое главное было не перегореть. Нужно было не выделять эту игру среди всех. В принципе, я думаю, что это получилось.



Безусловно, понравилась предматчевая встреча болельщиками. Это очень приятно и трогательно. Меня так ещё нигде и никогда не приветствовали, ни в одном зале России», — цитирует Щербакова официальный сайт ВФВ.

5 ноября «Локомотив» на выезде сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Приобрести билеты на этот матч можно на «Чемпионате».

