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Дивиш: я немного не согласен с Константиновым, заслуживаю играть больше

1 ноября 2017, среда. 13:16 Волейбол

Доигровщик новосибирского «Локомотива» Лукаш Дивиш поделился впечатлениями после победы над кемеровским «Кузбассом» в восьмом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 33:31).

«В «Кузбассе» я знаю всех игроков. Я же седьмой сезон в России играю. Практически со всеми пообщался. В Новосибирске Никола Джолито был моим тренером, а с главным тренером Туомасом Саммелвуо мы вместе играли. По матчам за сборные знаю Дмитрия Ильиных, олимпийского чемпиона, — мы уже давно друг против друга играем. Хорошо поговорили и с Витей Полетаевым.

Конечно, мы c Туомасом время от времени вспоминаем приятные моменты в Новосибирске. Но сейчас он тренер, а я игрок. У нас хорошие отношения, мы всегда были и остаёмся на связи. Мне симпатичен Туомас и как тренер, и как человек. Это касается его характера и того, как он себя ведёт.

Я немножко не согласен с нашим главным тренером — могу сказать это открыто. Считаю, что заслуживаю играть больше. Меня многие спрашивали, есть ли у меня травма. Я в порядке, здоров и в отличной физической форме — думаю, это было видно по этой и прошлой игре», — цитирует Дивиша «Честное слово».

«Локомотив» в гостях одолел «Кузбасс» в восьмом туре мужской Суперлиги
Источник: Честное слово Сообщить об ошибке
Теги
МВК Кузбасс МВК Локомотив Новосибирск Дмитрий Ильиных Лукаш Дивиш
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