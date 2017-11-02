Алекно: сегодня сборная России во мне не нуждается, но зарекаться нельзя

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно признался, что не задумывается о возвращении в сборную России, которую он привёл к победе на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

«Слишком много времени, сил и жизненной энергии я отдал этой команде, чтобы быть к ней равнодушным, но… Пока она обходится без меня. Ни от чего нельзя зарекаться. Вот и я не стану говорить «нет». Но сегодня сборная во мне не нуждается.



К тому же работа в национальной команде — особая. Здесь контракты и деньги никакой роли не играют. Если работать честно, нужно отдавать то, что у тебя внутри. Много чем жертвовать, в том числе и личной жизнью. Сейчас я к таким жертвам не готов», — приводят слова Алекно «Известия».