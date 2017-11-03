«Заречье-Одинцово» обыграло «Липецк-Индезит» в матче Кубка России

«Заречье-Одинцово» завершило выступление в Кубке России 2017 года победой над «Липецком-Индезит» со счётом 3:0 (25:21, 25:12, 25:14). Подопечные Вадима Панкова, выигравшие один матч из трёх, заняли третье место в Зоне 3. «Липецк-Индезит», проигравший все три матча, стал четвёртым.

Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 3. Красноярск. Третий тур

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Липецк-Индезит» (Липецкая область) — 3:0 (25:21, 25:12, 25:14).

В «Финал четырёх» из этой группы выйдут либо череповецкая «Северянка», либо красноярским «Енисей», которые позже сыграют друг с другом.