«Уралочка-НТМК» завершила предварительный этап Кубка России без поражений

“Уралочка-НТМК” в заключительном матче предварительного этапа Кубка России в Зоне 4 обыграла «Приморочку» со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:13). Для подопечных Николая Карполя эта победа стала третьей подряд. Коллектив из Владивостока потерпел третье поражение.

Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 4. Екатеринбург. Третий тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Приморочка» (Владивосток) — 3:0 (25:18, 25:20, 25:13).

«Уралочка-НТМК» ещё накануне гарантировала себе первое место в Зоне 4 и выход в «Финал четырёх».